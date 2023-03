Migranti: Colombo (Resq), evitare altre tragedie in mare, Cdm a Cutro è un segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna evitare che le persone anneghino nel tentativo di trovare una vita sopportabile. Tutte le volte in cui invece succedono queste tragedie credo che sia necessario evidenziarle, far vedere che sono accadute per evitare che si ripetano in futuro". Lo ha detto l'ex magistrato e presidente onorario dell'Ong Resq, Gherardo Colombo, che ha partecipato al corteo partito oggi pomeriggio da piazza Oberdan a Milano contro le politiche del governo sui Migranti a cui hanno aderito diverse Ong. "Ho sentito oggi che ci sarà un Consiglio dei ministri a Cutro, il che vuol dire comunque dare un segnale", ha concluso. (Rem)