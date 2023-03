Veneto: Casellati, mio cordoglio e mia vicinanza a familiari Zorzino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari di Domenico Zorzino, agente in servizio alla questura di Padova che ha sacrificato la sua vita nel tentativo di salvare dalle acque gelide del Gorzone un cittadino uscito di strada. Un gesto che racchiude tutto il coraggio, l’altruismo e l’estremo senso del dovere delle nostre forze di Polizia". Lo dichiara, in una nota, il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Com)