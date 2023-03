Migranti: Cecilia Strada, il governo agisca su decreti flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al cdm a Cutro "il governo deve agire e lavorare sui decreti flussi per permettere alle persone di entrare legalmente". Lo ha detto Cecilia Strada, l'ex presidente dell'Ong Emergency rispondendo a una domanda sulle responsabilità del naufragio dei migranti in Calabria a margine della manifestazione in corso a Milano. "Il governo ha il potere di cambiare le cose, deve impegnare ogni suo sforzo nella ricerca del soccorso in mare. Dal governo non mi aspetterei simboli, i fiori possiamo portarli tutti" ha concluso Cecilia Strada. (Rem)