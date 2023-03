Energia: Italia-Emirati, Eni e Adnoc firmano accordo strategico per accelerare riduzione emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell'Industria e delle tecnologie avanzate degli Emirati Arabi Uniti e direttore generale e amministratore delegato di Adnoc, hanno firmato oggi un memorandum d'intesa che delinea un quadro di cooperazione per futuri progetti congiunti in ambito di transizione energetica, sostenibilità e decarbonizzazione. La firma è avvenuta alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dello sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti. Lo rende noto Eni in un comunicato. Con questo accordo, Eni e Adnoc esploreranno potenziali opportunità nei settori delle energie rinnovabili, idrogeno blu e verde, cattura e stoccaggio di CO2 (Ccs), riduzione delle emissioni di gas serra e metano, efficienza energetica, riduzione del flaring di routine e l’impegno nel Global Methane Pledge, per sostenere la sicurezza energetica globale e traguardare una transizione energetica equa. Inoltre, valuteranno aree di cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la promozione di una cultura della sostenibilità all'interno dell'industria energetica e dei suoi stakeholder. L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: “Questo accordo fa leva sulla relazione strategica che Eni e Adnoc hanno sviluppato negli anni, per rafforzare la cooperazione nell’impegno alla decarbonizzazione e per una giusta transizione energetica. Arriva in un momento cruciale, in una complessa situazione internazionale e in vista dell'imminente Cop28 in cui gli Emirati Arabi Uniti, in quanto paese ospitante, dovranno definire la loro visione per un’agenda che porti ad una transizione energetica pulita”. Eni è presente ad Abu Dhabi dal 2018. Con un significativo portafoglio di progetti negli Emirati Arabi Uniti, Eni è una delle principali società internazionali del Paese. (Com)