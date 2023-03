Corea del Nord: da Usa e alleati il collasso del controllo delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha risposto all'annuncio di nuove esercitazioni militari da parte dell'Occidente, accusando gli Stati Uniti di aver provocato un "collasso" del sistema internazionale di controllo degli armamenti, e rivendicando l'importanza di fortificare la propria dotazione nucleare per poter "equilibrare" i rapporti di forza nella regione. Grazie al "piano di espansione bellica" degli Usa e dei suoi alleati, "la penisola coreana si sta trasformando nella più grande polveriera e nel più grande campo di esercitazione militare del mondo", si legge in una nota del ministero degli Esteri nordcoreano rilanciata dall'agenzia ufficiale "Kcna". Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno annunciato l'imminente avvio dell'esercitazione militare congiunta "Freedom Shield", tra le "più vaste" di quelle sviluppate negli ultimi anni. "Freedom Shield", in programma nella Penisola coreana dal 13 al 23 marzo, dovrebbe secondo le anticipazioni, includere anche simulazioni di sbarco anfibio. "Freedom Shield è concepita per rafforzare le capacità di difesa e risposta dell'Alleanza concentrandosi all'interno dello scenario dell'esercitazione su aspetti quali il mutamento dell'ambiente di sicurezza, l'aggressione della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) e le lezioni apprese dai recenti conflitti", afferma una nota diffusa dalle forze armate dei due Paesi. Funzionari della Difesa sudcoreana hanno sottolineato che anche le forze armate della Corea del Nord sono attualmente impegnate nelle loro annuali esercitazioni invernali.(Res)