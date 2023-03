Veneto: cordoglio del sottosegretario Prisco per poliziotto Zorzino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo perso, con la tragica scomparsa del capo coordinatore della Polizia, Domenico Zorzino, un eroe civile che, libero dal servizio, non si è tirato indietro di fronte al bisogno altrui anche a costo della propria vita. Con profondo dolore desidero esprimere tutta la mia vicinanza ai familiari e alla Polizia di Stato". È quanto afferma in una nota il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, appresa la notizia del ritrovamento dei corpi delle due vittime ad Anguillara Veneta. "Un esempio che certamente non potrà essere dimenticato. Ringrazio i Vigili del Fuoco che hanno lavorato senza sosta per recuperare i corpi delle due vittime, in una circostanza particolarmente dolorosa", conclude.(Com)