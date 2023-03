Veneto: De Poli (Udc), preghiera per vittime e familiari, gesto straordinario del poliziotto Zorzino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una preghiera per le vittime e i loro familiari. Una notizia che non avrei mai voluto leggere e che mi commuove. Sono stati ritrovati i cadaveri del poliziotto eroe Domenico Zorzino e del pensionato Valerio Buoso, finito nel canale Gorzone a bordo della sua auto". Così in una nota il senatore Udc Antonio De Poli. "Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime e la mia gratitudine agli uomini e alle donne dei vigili del fuoco e al personale Suem 118 che, senza sosta, hanno lavorato nel tentativo di ritrovare i due dispersi. Ricordiamo il gesto eroico di Zorzino, poliziotto di Anguillara veneta, nel tentativo di salvare un'altra vita. Questo episodio ci testimonia che un poliziotto è un poliziotto sempre, che abbia o meno la divisa addosso, che sia o meno in servizio. Domenico ha pensato prima agli altri e poi a sé. È un gesto straordinario: vuol dire spirito di servizio, fino all'ultimo e fino in fondo", conclude. (Com)