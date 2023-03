Ucraina: fondatore Wagner pubblica video delle bare di soldati ucraini da restituire a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin, ha pubblicato un video che mostra quelle che ha identificato come le bare di soldati ucraini da rimpatriare nei territori controllati da Kiev. Il video è stato pubblicato sul canale Telegram del gruppo Wagner. “Stiamo inviando altri combattenti ucraini a casa. Hanno combattuto coraggiosamente e sono morti. Ecco perché un mezzo li riporterà in patria”, afferma Prigozhin nel video, in tenuta militare. Le immagini mostrano uomini in uniforme che sigillano le bare piantandovi chiodi e le caricano su un camion, mentre in sottofondo si avvertono i suoni di esplosioni. (Rum)