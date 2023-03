Editoria: Barachini, lavorare su gradimento informazione tradizionale e scenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo due possibilità di approccio sul mondo dell'editoria. O ragioniamo in termini di crisi, di gradimento del settore dell'informazione tradizionale, del numero di copie e di lettori che sono sempre minori. Oppure ragioniamo sugli scenari, sulle tante o poche luci che si vedono in fondo al tunnel. Bisogna lavorare su tutte e due le dimensioni". Lo ha affermato il sottosegretario all'Editoria ed all'Informazione, Alberto Barachini, durante il convegno dal titolo "Il giornalismo pubblico e lo stato dell’informazione in Italia", organizzato a Pisa dall’Ordine dei giornalisti della Toscana. "C'è bisogno, insomma, di supportare le difficoltà del settore e di capire gli orizzonti su cui si può intervenire, per dare solidità a questo mondo - ha continuato Barachini -. Un tema importante è quello della responsabilità, che può traghettare il mondo del giornalismo anche nei prossimi anni. Il quadro, oggi, è estremamente fragile, basta vedere quello che sta accadendo al gruppo Gedi. Ma allo stesso tempo c'è un mondo, quello del digitale, che non sarà sicuramente in grado di sostituire quello tradizionale, ma su cui si si può lavorare come integrazione a quello tradizionale". (Rin)