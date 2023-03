Emirati-Italia: Meloni in auto con presidente alla guida, poi lungo pranzo giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accoglienza amichevole e calorosa quella riservata dagli Emirati Arabi Uniti alla delegazione governativa italiana, come non succede con i rappresentanti di tutti i paesi. A dimostrazione che le relazioni bilaterali, dopo le incertezze del passato, sono ora in una nuova fase di sviluppo. Dopo la firma degli accordi, infatti, il presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan si mette alla guida di una macchina del governo, invita a salire la premier Giorgia Meloni e si dirige verso il ristorante giapponese Zuma, non distante dal palazzo presidenziale, per un lungo pranzo ufficiale. Dietro di lui un’altra macchina, con alla guida il fratello del presidente emiratino, nonché ministro degli Esteri, lo sceicco Abdallah che accompagna Tajani e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi al ristorante. “Sono segnali di amicizia ospitalità, considerazione e affettuosità al di là del normale”, ha detto Tajani parlando con i cronisti presenti. Il pranzo, a cui partecipa anche la figlia primogenita del presidente, dura circa due ore e mezzo e dimostra l’attenzione e l’amicizia che il governo di Abu Dhabi intende mettere in questa nuova fase di relazioni bilaterali. (Rin)