Scuola: Sallemi (Fd'I), striscione liceo Milano rimanda ad anni di piombo

- "Fa rabbrividire, rimanda agli anni di piombo lo striscione apparso stamattina al liceo Carducci di Milano che mostra le immagini del presidente Giorgia Meloni e del ministro Giuseppe Valditara a testa in giù". Lo dichiara in una nota il senatore Salvatore Sallemi, vicepresidente di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. "Il clima che si respira in Italia è pesante e qualche esponente politico di sinistra, purtroppo, pare non abbia alcuna intenzione di stemperare. Il momento suggerisce responsabilità e condanna delle violenze, da qualunque parte arrivino, non sfilate a favore di telecamera", conclude.(Com)