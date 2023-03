Editoria: Barachini, sostenere informazione è garanzia per Paese e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario sostenere l'informazione perché è una garanzia troppo importante per il Paese e per i cittadini. E se non la si sostiene, in questo momento, non riesce ad andare avanti". Lo ha affermato il sottosegretario all’Editoria ed all’Informazione, Alberto Barachini, durante il convegno dal titolo "Il giornalismo pubblico e lo stato dell’informazione in Italia", organizzato a Pisa dall’Ordine dei giornalisti della Toscana. (Rin)