Emirati-Italia: Tajani, orgoglioso di aver firmato collaborazione rafforzata sul clima

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si è detto oggi “orgoglioso di aver firmato con gli Emirati Arabi Uniti una collaborazione rafforzata sul clima”. In un messaggio sul suo profilo Twitter, il tiolare della diplomazia italiana ha espresso apprezzamento per “la leadership del presidente designato Sultan Al Jaber nei confronti della Cop28”, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che nel 2023 sarà ospitata dagli Emirati. “Abbiamo concordato un'agenda forte per realizzare progressi climatici ed economici allo stesso tempo”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. (Res)