Veneto: sottosegretario Molteni, profondo cordoglio per sacrificio del poliziotto Domenico Zorzino

- "Profondo cordoglio per il sacrificio di Domenico Zorzino, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato che ha perso la vita nel tentativo di salvare un anziano finito in un canale ad Anguillara Veneta in provincia di Padova". Così in una nota il cordoglio del sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, per la scomparsa dell'assistente capo della Polizia di Stato, Domenico Zorzino. "Un esempio di valore, dedizione e impegno per il prossimo. Nonostante fosse fuori servizio il senso del dovere lo ha spinto ad agire. Un destino eroico ma crudele. Condoglianze alla famiglia e a tutta la Polizia di Stato. Il suo gesto non sarà dimenticato", ha aggiunto. (Com)