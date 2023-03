Ucraina: Zelensky, servono sanzioni globali contro l’industria nucleare della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa, la Russia, uno Stato terrorista, per primo nella storia umana ha preso in ostaggio una centrale nucleare a Zaporizhzhia. Lo ha ricordato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “La Russia ha preso di mira la centrale, sta bombardando le nostre città nascondendosi nella centrale nucleare, ha trasformato il suo territorio in un campo di addestramento militare de facto”, ha avvertito Zelensky. “Questa forma di terrore particolarmente cinica necessita di una risposta di principio da parte del mondo. Abbiamo bisogno di sanzioni globali contro l'industria nucleare della Russia, abbiamo bisogno dell'immediato ripristino del pieno controllo dell’Ucraina sulla centrale”, ha continuato il presidente ucraino. “Grazie all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) per aver collaborato per ripristinare la sicurezza”, si conclude il messaggio di Zelensky, pubblicato su Twitter. (Kiu)