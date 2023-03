Firenze: Landini, oggi risposta di chi non accetta la violenza e difende la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi è una risposta bellissima di fronte a chi non solo è stato zitto, ma ha tentato di contestare la preside del liceo Leonardo da Vinci di Firenze che ha semplicemente fatto quello che doveva fare. Lo ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione nazionale indetta a Firenze da Cgil, Cisl e Uil in difesa della scuola e della Costituzione. Quella di oggi è "la voce della Costituzione, della democrazia, dell'antifascismo, di chi non accetta la violenza e che vuole applicare la Costituzione e, quindi, i diritti delle persone", ha detto Landini, attaccando coloro che "non solo non hanno detto nulla contro la violenza ma addirittura hanno tentato di attaccare chi difende la Costituzione che è la stessa su cui il governo ha giurato". (Rin)