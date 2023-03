Migranti: a Milano manifestazione contro politiche Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune centinaia di persone si sono riunite questo pomeriggio alle 14:30 in Piazza Oberdan, a Milano, per manifestare contro le politiche migratorie dei governi europei e in seguito alla tragedia del naufragio dei migranti a Crotone. Sono diverse le sigle ad aver aderito sotto lo slogan “Basta morti in mare, basta contare le morti al bordo di un confine”, tra le quali Mediterranea Saving Humans, Medici Senza Frontiere, ResQ, Emergency Volontari Milano, Iuventa Crew. Rete CPR Mai più lager, Comunità di Sant’Egidio, Acli Milano, Fiom Lombardia, Medicina Democratica, Costituzione Bene Comune, RiMaflow, Autogestione in Movimento – Fuorimercato, Camera del Non Lavoro , Adl Cobas – Lombardia, Rete Milano, Fondazione Arché, Sinistra Italiana, Associazione Il Gabbiano, Sant’Ambreus FC. La manifestazione prosegue come corteo e si muoverà fino alla stazione centrale. (Rem)