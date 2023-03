Iran: casi in avvelenamento in altre 17 scuole, l’opposizione accusa il governo di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono in Iran i casi di avvelenamento di studentesse negli istituti scolastici di varie zone del Paese. Dopo i primi casi registrati nei mesi scorsi nella città di Qom, a sud di Teheran, gli episodi si sono estesi a diverse città del Paese inclusa la capitale e, per stessa ammissione delle autorità iraniane, sarebbero pianificati. Secondo l’emittente televisiva “Iran International”, vicina all’opposizione, nella sola giornata di oggi gli avvelenamenti hanno riguardo almeno 16 scuole elementari e scuole superiori femminile e anche un istituto maschile. L'opposizione iraniana sunnita accusa il regime degli ayatollah di voler impedire alle studentesse di manifestare, mentre il presidente iraniano Ebrahim Raisi parla di un complotto e accusa i nemici dell'Iran. Il primo caso è avvenuto lo scorso 30 novembre quando 18 studentesse di un istituto di Qom sono state ricoverate per insufficienza respiratoria. L'episodio è avvenuto nel pieno dell'ondata di proteste contro la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a Teheran il 18 settembre mentre si trovava in custodia della polizia morale iraniana per aver indossato male il velo islamico, che proprio in quei giorni aveva visto migliaia di studentesse di istituti superiori manifestare contro l'hijab obbligatorio. (segue) (Irt)