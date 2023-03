Iran: casi in avvelenamento in altre 17 scuole, l’opposizione accusa il governo di Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per mesi le autorità e media iraniani hanno tenuto sotto traccia i casi di avvelenamento, ma sono stati costretti ad affrontare la situazione dopo che lo scorso 14 febbraio, sempre a Qom, ben 100 studenti di 13 diversi istituti sono stati portati in ospedale, spingendo l’agenzia di stampa “Tasnim”, vicina al governo, a parlare per la prima volta di “avvelenamenti seriali”. Il crescere dei casi di avvelenamento ha spinto il procuratore generale di Teheran, Ali Salehi, ad esprimersi pubblicamente, sottolineando che il fascicolo sarà gestito da una sezione speciale della procura della capitale iraniana che effettuerà indagini “approfondite”. Nei giorni scorsi, sul caso si è espresso anche il vice ministro della Sanità iraniano Younes Panahi, secondo cui l'avvelenamento seriale di studentesse nella città religiosa di Qom e in altre città è stato "intenzionale". Secondo Panahi, "si è scoperto che alcune persone volevano che tutte le scuole, in particolare le scuole femminili, fossero chiuse". In base a quanto dichiarato dal viceministro, “i composti chimici usati per avvelenare gli studenti non sono prodotti chimici di guerra, e gli studenti avvelenati non hanno bisogno di trattamenti aggressivi, e una grande percentuale degli agenti chimici usati sono curabili". (Irt)