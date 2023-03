Milano: Foti (Fd'I), da striscione minacce che ci rafforzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo gravissimo che sia consentito di fronte a un liceo classico, il 'Carducci' di Milano, luogo di cultura e di formazione della classe dirigente delle nuove generazioni, l'esposizione di uno striscione con le foto del presidente Meloni e del ministro Valditara a testa in giù. Si tratta di vili minacce e intimidazioni che portano la firma degli anarchici. Un attacco vergognoso alla democrazia e alla libera scelta di milioni di cittadini che hanno voluto Giorgia Meloni alla guida della nazione. A questo manipolo di sovversivi deve arrivare un solo messaggio: i loro insulti non ci intimidiscono ma ci rafforzano. Vedremo se dalla piazza di Firenze, che difende questi delinquenti, arriveranno gesti di solidarietà". Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti.(Com)