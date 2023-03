Milano: Frassinetti, Meloni e Valditara a testa in giù, al "Carducci" si respira aria di anni 70

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mi vengono i brividi nell'apprendere che al liceo 'Carducci' a Milano è stato appeso, dagli anarchici, uno striscione che raffigura il presidente Meloni ed il ministro Valditara appesi a testa in giù. Nell'esprimere a loro tutta la mia solidarietà, credo che questo clima di violenze e tensioni nelle scuole sia molto pericoloso e che ci voglia un gran senso di responsabilità. Il passato ci insegna che se certi fatti vengano sottovalutati, poi diventano incontrollabili e alquanto pericolosi. Io ho frequentato proprio quel liceo negli anni 70 e conosco bene queste dinamiche di sopraffazione e violenza. Mi auguro che in futuro si riesca a vigilare affinché certi gesti non si ripetano e che del Carducci si torni a parlare, come spesso avviene, per l'espressione delle proprie eccellenze". Lo dichiara, in una nota, l'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito.