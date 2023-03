Veneto: Ostellari su poliziotto morto, gli eroi vivono per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un eroe non muore, ma entra nella storia e vive per sempre. Questo sarà il destino di Domenico Zorzino, poliziotto che ha dimostrato coraggio, lealtà e senso del dovere fuori dal comune. Sia da esempio per tanti giovani: si può vivere e lottare per il bene, anche quando attorno sembrano prevalere individualismo e superficialità. Abbraccio i familiari, gli amici e i colleghi di Domenico. E' vero, oggi hanno perso moltissimo, ma hanno anche trovato una luce a cui guardare, che non si spegnerà mai". Lo dichiara, in una nota, il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari. (Com)