Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), serve più impresa e meno aiuti di Stato

- "Serve un bilancio agricolo all'altezza delle ambizioni europee su uno scacchiere internazionale in forte evoluzione". Lo dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nell'intervento su "Il Foglio" di oggi. Giansanti sottolinea come nell'attuale scenario la salvaguardia del potenziale produttivo agricolo europeo assuma un rilievo strategico per la garanzia delle forniture e la stabilità dei mercati. E se da un lato gli aiuti di Stato sono un importante sostegno, dall'altro favoriscono gli Stati membri con una maggiore capacità di spesa, "mettendo a repentaglio il mercato unico". Giansanti fa un confronto con quanto invece sta avvenendo negli Stati Uniti, dove gli stanziamenti per il settore primario ammontano a 40 miliardi di dollari, di cui metà è destinata ai programmi già in corso e il resto a incentivare le rinnovabili, la forestazione e le pratiche di carbon farming. Il presidente della Confederazione rimarca come negli Usa la transizione verde sia sostenuta da finanziamenti aggiuntivi e dal puntare su metodi di produzione che, oltre a tutelare l'ambiente, siano in grado di creare valore aggiunto e opportunità per gli agricoltori. (segue) (Com)