Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), serve più impresa e meno aiuti di Stato (2)

- "A livello europeo invece si assiste a tagli alle risorse finanziarie e ai mezzi di produzione, compromettendo così anche l'innovazione", afferma. L'alto tasso di inflazione inoltre riduce il valore reale dei pagamenti diretti. Si prevede, sottolinea Giansanti, che nell'Eurozona bisognerà attendere il 2025 per tornare ad un tasso d'inflazione prossimo al 2 per cento e le previsioni per il 2023 parlano di prezzi dei prodotti alimentari che continueranno a salire. Per questo, sottolinea il presidente di Confagricoltura, è necessario piuttosto aumentare gli stanziamenti a favore della vitalità delle imprese. E la proposta di revisione di metà periodo del bilancio pluriennale che la Commissione presenterà, è l'occasione per farlo. Tanto più che il bilancio dell'Unione destinato all'agricoltura fino al 2027 ha subìto un taglio in termini reali del 15 per cento. (Com)