Roma: controlli in città, un minimarket sanzionato e tre parcheggiatori abusivi multati

- Molteplici i controlli nella sola serata di venerdì da nord a sud della città da parte della Polizia di Roma Capitale. Nell'ambito degli accertamenti, particolare attenzione è stata posta nei confronti di esercenti, consumatori ed utenti della strada nei quartieri di San Lorenzo, Campo de' Fiori, Monti e Parioli. In particolare a San Lorenzo, quasi 70 i controlli amministrativi svolti, ed innumerevoli irregolarità contestate ad attività di somministrazione, esercizi di vicinato nonché sanzioni elevate a locali per musica ad alto volume. Nel quartiere Parioli un minimarket è stato sanzionato perché sorpreso a vendere prodotti di carattere non alimentare, senza la prevista autorizzazione oltre ad altre irregolarità riscontrate, per un totale di 4.500 euro. Nelle zone comprese tra Palmiro Togliatti, Marconi e Cristoforo Colombo si sono concentrati i controlli Antiprostituzione per i quali gli agenti hanno elevato circa 18 verbali. A Portonaccio, per il contrasto alla sosta selvaggia le verifiche da parte degli agenti hanno condotto all'identificazione di tre persone di nazionalità egiziana colti a svolgere attività abusiva di parcheggiatori per i quali sono scattate le relative sanzioni. (Rer)