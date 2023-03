Roma: in Questura cerimonia in ricordo di Nicola Calipari a 18 anni da morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolta questa mattina, presso il bassorilievo in bronzo all'interno della Questura di Roma, la cerimonia in ricordo di Nicola Calipari, a 18 anni dalla sua morte. Presenti il vice capo della Polizia, vice direttore generale della Pubblica sicurezza con funzioni vicarie Prefetto, Maria Luisa Pellizzari, il prefetto di Roma Bruno Frattasi, e il vice questore vicario di Roma Mauro Baroni, numerosi funzionari e la dottoressa Rosa Maria Villecco-Calipari. Il vice capo della Polizia Pellizzari ha deposto in suo ricordo una corona di alloro, in nome del Capo della Polizia–Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini. Calipari, funzionario di Polizia, il 4 marzo 2005 dopo aver contribuito alla liberazione di Giuliana Sgrena in pieno conflitto iracheno, fu colpito a morte da alcuni colpi di fucile sparati da un checkpoint statunitense. Nicola Calipari, insignito della medaglia d'oro al valor militare, è stato per oltre 20 anni funzionario della Polizia di Stato ed ha svolto la sua carriera tra Genova, Cosenza e Roma.(Rer)