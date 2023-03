Pd: Gribaudo, buon lavoro a nuovo segretario regionale Piemonte Rossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e buon lavoro a Domenico Rossi, eletto segretario del Partito democratico del Piemonte. Il suo è un programma inclusivo, vicino alle persone, che vuole ripartire dai circoli e dai territori. Attenzione al welfare, difesa della sanità pubblica, uno sviluppo sostenibile dell'economia in grado di coniugare benessere e attenzione all'ambiente". Lo afferma la deputata del Pd, Chiara Gribaudo, su Facebook. "Un grande in bocca al lupo anche a Nadia Conticelli, eletta presidente regionale. C'è tanta strada da fare insieme, sono sicura che lavoreremo al meglio per i cittadini del Piemonte e per la nostra comunità", conclude la parlamentare. (Rin)