Rdc-Francia: Macron, Paese non deve essere un “bottino di guerra”

- La Repubblica democratica del Congo (Rdc) non deve essere “un bottino di guerra”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, che stamane a Kinshasa ha incontrato il presidente della Rdc, Felix Tshisekedi. “Né saccheggio, né balcanizzazione, né guerra”, ha affermato Macron in una conferenza stampa congiunta al Palazzo della nazione di Kinshasa, a proposito della ribellione di cui la parte orientale del Paese è preda. Il capo dello Stato francese ha detto di vedere un “chiaro sostegno” per un cessate il fuoco “martedì prossimo” da parte di tutti i protagonisti del conflitto. (Res)