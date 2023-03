Scuola: Sasso (Lega), ennesima espressione di violenza nei nostri istituti, basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Milano, "è apparso uno striscione sconcertante davanti al liceo classico 'Carducci' di Milano: le foto di Meloni e Valditara appesi a testa in giù. L’ennesima espressione di violenza nei nostri istituti davanti la quale bisogna dire tutti, a gran voce, basta. Il nuovo Pd firmato Schlein e il M5s è ora che si smarchino dalle frange più estreme: la maggior parte dei giovani non si sente rappresentata da questi estremismi e da questo modo veemente di esternare le proprie 'idee'. La politica tutta ne prenda atto e condanni in maniera bipartisan l’episodio e le minacce di morte". Lo dichiara, in una nota, il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura alla Camera. (Com)