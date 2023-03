Sardegna: assessore Moro, subito patto con la Sicilia su collegamenti marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è bisogno subito di un patto con la Sicilia per affrontare l'emergenza dei collegamenti marittimi con un progetto unico per la mobilità delle isole del Mediterraneo da portare immediatamente all'attenzione del governo e del Parlamento". Lo ha detto l'assessore regionale sardo dei Trasporti, Antonio Moro, oggi a Palermo, nel corso del convegno "Il nuovo articolo 119 della Costituzione - Peculiarità delle isole e superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità". "Con la Sicilia - ha aggiunto l'assessore Moro - porteremo avanti anche un'intesa strategica per il trasporto aereo, per una Carta delle isole europee, con Baleari e Corsica in testa, che in vista del semestre spagnolo di presidenza dell'Unione europea sappia dare forza e contenuti al riconoscimento dell'insularità, a partire dalla continuità territoriale. Per i collegamenti aerei la Corsica rappresenta un esempio virtuoso con la sua Air Corse, che ci piacerebbe potesse presto volare come compagnia delle isole del Mediterraneo". (Rsc)