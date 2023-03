Ucraina: Meloni, da Emirati disponibilità a facilitare percorso di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha ricevuto dagli Emirati Arabi Uniti la disponibilità a contribuire a facilitare un percorso di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha detto oggi presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Abu Dhabi dopo l’incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Come l’India, anche gli Emirati sono una nazione che sul piano diplomatico, secondo il governo italiano, hanno “facilità di dialogo” con Mosca e possono giocare un ruolo importante per arrivare alla pace. “Sempre partendo dal nostro punto di vista di una pace giusta per gli ucraini”, ha precisato Meloni.(Res)