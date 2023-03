Italia-Cina: Meloni, visita a Pechino ancora non calendarizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato a margine del G20 tenuto in India il presidente del Consiglio dell’Italia, Giorgia Meloni, a recarsi in visita a Pechino, ma per ora la possibile missione “non è stata calendarizzata”. Lo ha detto oggi presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Abu Dhabi dopo l’incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan. L'eventuale visita di Meloni in Cina “è anche conseguente rispetto alle scelte che faremo sui temi che conoscete”, ha detto il presidente del Consiglio ai giornalisti, spiegando di vedere comunque “con interesse” il tentativo di Pechino di "inserirsi sul piano diplomatico". (Res)