- "I suoi avvocati ci informano che le condizioni di Alfredo Cospito sono sempre più serie, del resto è ciò che dobbiamo attenderci, vista la situazione. Sono sgomenta di fronte al silenzio del ministro Nordio a cui pure le autorità giudiziarie hanno offerto una alternativa per garantire legalità e vita del detenuto". Lo afferma, in una nota, Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. (Com)