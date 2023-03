Ucraina: Metsola, Parlamento Ue spera che i negoziati di adesione partano quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro dell’Ucraina è nell’Unione europea. Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, in visita in Ucraina. Metsola, che è giunta nel Paese nella tarda serata di ieri, ha incontrato oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Leopoli. “Sono impressionata dal ritmo con il quale il Parlamento di Kiev e il governo stanno progredendo” dopo il riconoscimento dello status di candidato all’adesione all’Ue lo scorso giugno, ha detto Metsola ai giornalisti, come riferito dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Quando diciamo che l’Ucraina è Europa e l’Europa è Ucraina, significa che i negoziati di adesione dovrebbero partire il prima possibile. Questo vuol dire, io spero, già quest’anno”, ha aggiunto Metsola. (Kiu)