Calipari: Piantedosi, figura che ci rende fieri e orgogliosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Calipari "è una figura di funzionario della Polizia di Stato e poi dei servizi che ci rende fieri e orgogliosi. Il suo sacrificio è l’esempio di un servitore dello Stato di altissimo valore che ha dimostrato sempre un forte attaccamento alle istituzioni e una grande generosità". Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. "Medaglia d’oro al valore militare alla memoria, nell’esercizio delle sue delicate funzioni - aggiunge il responsabile del Viminale in una nota - è stato sempre animato da un non comune senso del dovere. La professionalità e l’umanità con cui ha sempre svolto il suo lavoro è viva nel ricordo di tutti coloro che lo hanno conosciuto". (Com)