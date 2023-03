Migranti: Meloni, colpita da ricostruzioni su Crotone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è detta “colpita” dalle ricostruzioni emerse in questioni giorni sulla tragedia di Crotone. “Queste persone non erano nelle condizioni di essere salvate da qualcuno che non ha voluto salvarle, come qualcuno vuole raccontare”, ha detto Meloni in un punto stampa con i giornalisti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. “Mi chiedo se ci sia qualcuno che, in coscienza, ritenga che il governo abbia volutamente fatto morire oltre 60 persone, tra cui un bambino di tre anni trovato oggi. Qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare la vita di 60 persone e non lo ha fatto? Vi prego, cerchiamo di essere seri. La questione è semplice nella sua tragicità: non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex. Non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio”, ha detto Meloni, sottolineando come la rotta in questione non fosse coperta dalle navi delle organizzazioni non governativa. Motivo per il quale, secondo il presidente del Consiglio, il dramma di Crotone “non ha nulla a che fare con i provvedimenti del governo”, che “continua a lavorare per fermare i flussi di migrazione illegale anche per impedire che la gente muoia”. (Res)