Governo: Meloni, Consiglio dei ministri a Cutro sul tema dell’immigrazione

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta valutando la possibilità di convocare il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro, in Calabria, sul tema dell’immigrazione. Lo ha detto lo stessa Meloni in un punto stampa con i giornalisti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, parlando del naufragio avvenuto a Crotone e che ha portato alla morte di oltre 60 persone. “Penso che il modo migliore per onorare quelle vittime sia impedire che accada ancora. Questo è il compito del governo e questo è ciò che un governo serio deve fare”, ha detto Meloni, parlando di “ricostruzioni abbastanza surreali” secondo cui l’esecutivo e lei stessa avrebbero in qualche modo evitato di parlare della tragedia. “Il governo è andato in Calabria il giorno stesso della tragedia”, ha detto Meloni, spiegando come ora sia necessario “dare risposte” e concentrarsi sui “prossimi passi da fare” per evitare, appunto, il ripetersi di tragedie di questo tipo. “Il modo migliore per onorare il ricordo di queste vittime innocenti è cercare soluzioni perché non accada di nuovo”, ha detto Meloni, sottolineando come l’Italia possa fare “una parte di lavoro importante” ma “non può risolvere la questione da sola”. (Res)