Firenze: Fratoianni (Avs), mi aspetto oggi una piazza straordinaria

- "Mi aspetto oggi una piazza straordinaria, grande e bellissima per la Costituzione, per la dignità della scuola e contro il fascismo. Sarà una splendida risposta agli squadristi e all'indecenza di un ministro dell'Istruzione le cui parole esprimono perfettamente la cifra culturale di questo governo". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti, giungendo in piazza Santissima Annunziata a Firenze. (Rin)