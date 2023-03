Ucraina: Meloni, l’India può giocare un ruolo diplomatico molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India può giocare un ruolo “molto importante” nella risoluzione della crisi tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa con i giornalisti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. “Con l’India abbia elevato i nostri apporti bilaterali al rango di partnership strategica. Credo che il rapporto con l’India sia in questa fase un rapporto molto particolare e importante. L’India è presidente di turno del G20 ed è una nazione che a mio avviso può anche giocare un ruolo molto importante in tema di diplomazia rispetto al conflitto internazionale in atto”, ha detto Meloni. (Res)