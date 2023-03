Latina: sorpreso a spacciare e trovato con 18 grammi di cocaina, arrestato 52enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Comando provinciale di Latina hanno arrestato un 52enne di Latina per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari dell’Arma a seguito di una perquisizione sia personale che domiciliare a suo carico, lo hanno trovato con 18 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in dosi, nonché materiale per il confezionamento. L'uomo è stato così arrestato e dopo le formalità di rito è stato portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, secondo quanto disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Latina. (Rer)