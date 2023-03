Governo: Meloni, richiesta dimissioni Piatendosi “non fa notizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta dell’opposizione di dimissioni del ministro dell’Interno, Matteo Piantedesi, dopo il naufragio dei migranti avvenuto al largo delle coste della Calabria “non fa più notizia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al termine della visita in India e Emirati Arabi. “L'opposizione chiede ogni giorno le dimissioni di un ministro diverso, per cui non fa più notizia”, ha detto Meloni.(Res)