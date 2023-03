Migranti: Meloni, una preghiera per bambino e tutte altre vittime tragedia Cutro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato trovato oggi sulla spiaggia il corpo di un altro bambino vittima del naufragio di Cutro. È uno strazio che mi colpisce nel profondo. Una preghiera per questo piccolo e per tutte le altre vittime di questa tragedia. Il governo si batterà con ancora maggiore determinazione per fermare la tratta di esseri umani e impedire che altre tragedie come queste si ripetano". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)