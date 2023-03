Emirati: Meloni, Paese è molto importante per nostro Piano Mattei per l’Africa - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Gli Emirati Arabi Uniti possono giocare un ruolo “molto importante” nel cosiddetto Piano Mattei del governo italiano per l’Africa. Lo ha detto oggi presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Abu Dhabi dopo l’incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan. “Con gli Emirati storicamente l’Italia ha un rapporto molto forte e negli ultimi anni ha avuto grandi difficoltà. Mi pare che i colloqui di questa mattina siano andati molto bene. Stiamo tornando a un partenariato strategico che secondo me è soprattutto di carattere politico”, ha detto Meloni, sottolineando come gli Emirati abbiano e possano avere “un ruolo cruciale per alcuni dossier che interessano l’Italia” come la stabilizzazione della Libia e la risoluzione delle difficoltà finanziarie della Tunisia, due questioni peraltro “entrambe legate alla vicenda dei flussi migratori”. Secondo Meloni, anche su questioni come la transizione energetica e la sicurezza energetica “mi pare ci sia stata ampia disponibilità da parte dello sceicco Mohamed bin Zayed di dare una mano”. (Res)