Latina: inaugurato Anno giudiziario Tar, Calandrini (Fd'I) "presidio legalità da difendere"

- Inaugurato questa mattina l'Anno giudiziario del Tar di Latina, nell’Aula di Udienza del Tribunale di via A. Doria. Tra i presenti, oltre al presidente del tribunale Riccardo Savoia ha presentato la sua relazione, il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio. "Oggi ho partecipato, nell'aula udienza del Tribunale di via Doria a Latina, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della sede distaccata del Tar del Lazio. La giustizia amministrativa, che ha da poco compiuto 50 anni di storia, rappresenta ormai un faro per la comunità nazionale. Uno strumento di controllo necessario che va difeso e implementato, perché resti un presidio di legalità senza rappresentare un freno per lo sviluppo economico e infrastrutturale dei nostri territori", ha dichiarato Calandrini. (Com)