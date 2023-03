Ucraina: Cirielli, con Cina c'è rapporto millenario ma deve capire che Russia è minaccia per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha un “rapporto millenario” con la Cina ma questa deve capire che la Russia è una minaccia per tutto il mondo. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, intervenuto a “Rai News 24”. “L’Italia ha un rapporto millenario diplomatico e commerciale con la Cina. Siamo per il dialogo e per il coinvolgimento”, ha affermato il viceministro. Tuttavia, Pechino deve capire che la pressione che la Russia esercita in Ucraina “non è solo un conflitto locale” e che le relazioni tra gli Stati non possono basarsi sulla forza. “Ci fa piacere che la Cina comprenda che l’Italia vuole dialogare”, ma Roma resta comunque legata alla tradizione europea dello Stato di diritto e “la Russia è una minaccia per il mondo intero”. Se Mosca vince in Ucraina, “tutte le dittature del mondo penseranno di poter con la forza risolvere le controversie”, ha avvertito Cirielli. (Res)