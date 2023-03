Ucraina: Cirielli, spero che su questioni strategiche il Pd tenga una linea di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha detto di sperare che, di fronte a questioni strategiche, il Pd tenga una linea di responsabilità. Lo ha dichiarato intervenendo a “Rai News 24”. “Staremo a vedere”, ha aggiunto il viceministro, che ha risposto a una domanda sulla posizione del Partito democratico sulla guerra in Ucraina dopo l’elezione di Elly Schlein a nuova segretaria del Pd. Incalzato sul fatto che anche all’interno della maggioranza ci siano posizioni non sempre allineate tra loro, Cirielli ha affermato che “ci sono dei distinguo” che sono probabilmente “dettati più da una linea elettorale che sostanziale”. Tuttavia, “quello che conta è che in Consiglio dei ministri tutti votano coerentemente con la linea del governo, frutto di un accordo elettorale”. (Res)