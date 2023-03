Difesa: capo del Pentagono atteso in Medio Oriente per contrastare le attività dell'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Pentagono Lloyd Austin è atteso in visita in Giordania, Egitto, Israele e Iraq per colloqui incentrati principalmente sul contrasto alle attività dell’Iran in Medio Oriente. Lo riferisce l’emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando un alto funzionario della difesa statunitense. Le truppe Usa sono ancora presenti in Iraq su invito di Baghdad in missioni di consulenza e assistenza, mentre oltre 30 mila militari statunitensi sono dispiegati nelle varie basi del Medio Oriente. “L’arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, il continuo sostegno di Teheran a gruppi terroristici e delegati in tutta la regione, e la fornitura di droni iraniani alla Russia fanno della Repubblica islamica una minaccia sempre più grave per Washington e i suoi alleati”, aggiunge la tv panaraba. Secondo l’alto funzionario Usa, il rilancio dell'accordo nucleare del 2015 con l’Iran “non è attualmente sul tavolo” e il Pentagono sta lavorando per contrastare la "gamma completa" delle minacce iraniane, inclusi gli attori non statali sostenuti da Teheran che minacciano gli Stati Uniti e i suoi partner, tra cui l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. "Ogni partner in Medio Oriente ci parlerà delle proprie preoccupazioni relative a queste minacce", ha affermato il funzionario. (segue) (Res)