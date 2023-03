Difesa: capo del Pentagono atteso in Medio Oriente per contrastare le attività dell'Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti dell'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, sono stati recentemente a Riad, in Arabia Saudita, per parlare con le controparti del Consiglio di cooperazione del Golfo di Iran, di antiterrorismo e di minacce comuni. Quel viaggio, avvenuto il mese scorso, aveva anche lo scopo di ribadire l'impegno di Washington in Medio Oriente in un momento in cui l'invasione russa dell'Ucraina e la potenziale invasione cinese di Taiwan sono al centro dell'attenzione dell'Occidente. L'imminente viaggio di Austin sembra dunque avere lo scopo di rassicurare ulteriormente i partner arabi sulla storica presenza degli Stati Uniti nella regione. "Il segretario Austin trasmetterà l'impegno duraturo degli Stati Uniti in Medio Oriente e rassicurerà i nostri partner sul fatto che gli Usa rimangono impegnati a sostenere la loro difesa", ha affermato ancora il funzionario della difesa statunitense. Altri argomenti da sollevare includeranno la guerra della Russia contro l'Ucraina e gli sforzi della Cina per espandere la propria impronta regionale. "Non chiederemo ai nostri partner di 'divorziare' dalla Cina. (...) Ma saremo anche onesti su alcune aree della cooperazione in materia di sicurezza che riteniamo introducano rischi per le nostre partnership di sicurezza in Medio Oriente", ha aggiunto il funzionario. (Res)