Turchia: Aeronautica militare italiana, soccorsi e volontari a popolazioni colpite da terremoto in volo per Incirlik

- Il ministero della Difesa fa sapere che un aereo dell'Aeronautica militare italiana è in volo per la base aerea di Incirlik, in Turchia, per portare soccorsi alla popolazione locale colpita dal terremoto. "In volo per Incirlik velivolo KC767 #AeronauticaMilitare per trasporto operatori sanitari, volontari soccorso e rappresentanti della Regione Piemonte", così "come disposto dal ministro, Guido Crosetto", scrive la Difesa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Prosegue impegno #Difesa per popolazioni colpite sisma #Turchia e #Siria", si legge ancora. (Com)