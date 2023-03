Pd: Martella, elezione di Schlein vittoria della democrazia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante il tempo inclemente, quella di domenica scorsa è stata una gran bella giornata. Per noi, per i democratici veneti e per tutta la comunità nazionale del Pd. E, soprattutto, per la democrazia italiana". Lo scrive il segretario regionale del Partito democratico Veneto, Andrea Martella, nella newsletter periodica inviata oggi a iscritti e simpatizzanti del Pd in riferimento all'elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd. "Perché il fatto che un milione di persone – 62 mila solo nella nostra Regione – si metta in fila davanti a un gazebo o alla sede di un circolo per scegliere la guida di una grande e radicata forza politica come la nostra, attualmente il principale partito di opposizione, significa che la voglia di partecipazione può avere la meglio sulla malattia dell'astensionismo e che il nostro stato di salute è molto migliore rispetto a quanto troppe volte viene detto. È stata una giornata bella e anche storica. Per la prima volta - prosegue Martella - è stata eletta una donna segretaria del Partito democratico. Elly Schlein, una donna giovane, che ha portato avanti proposte ritenute convincenti su questioni fondamentali come lavoro e precarietà, rilancio della sanità pubblica, diritti sociali e civili, sostenibilità ambientale. E che ha saputo interpretare al meglio la voglia di cambiamento che anima tanti cittadini e nostri elettori". (Com)